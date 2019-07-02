Североморск, Мурманская область, 2 июля, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Четырнадцать российских моряков-подводников погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Юлия Кондратьева Североморск

Как уточняется, инцидент произошёл накануне, 1 июля, в российских территориальных водах. Подводники исследовали дно и придонное пространство Мирового океана в интересах ВМФ России.

Пожар на борту возник в ходе проведения батиметрических измерений (оценка глубин водных объектов с помощью специального оборудования). Как отметили в Минобороны, очаг возгорания удалось ликвидировать благодаря самоотверженным действиям экипажа. Погибшие отравились продуктами горения.

Сообщается, что аппарат в настоящее время находится на базе в Североморске. Расследование трагедии взял на личный контроль главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов.