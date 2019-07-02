Донецк, 2 июля, 2019, 16:03 — ИА Регнум. За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один военнослужащий Народной милиции ДНР и трое получили ранения, заявил 2 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.

Dnr-online.ru Даниил Безсонов

«В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погиб один наш защитник и трое получили ранение», — рассказал он.

Безсонов отметил, что ВСУ устроили массированный обстрел ДНР с трёх направлений с использованием орудий калибра 152 и 122 мм, а также миномётов калибра 120 мм и 82 мм.

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