Москва, 2 июля, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, единогласно одобрили долгосрочную Хартию о сотрудничестве. Кроме того, страны не-ОПЕК присоединились к решению ОПЕК о продлении сделки на девять месяцев. Таким образом, основные риски, связанные с решением ОПЕК+, для нефти ушли, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

После продления соглашения об ограничении добычи нефти внимание инвесторов сместилось в сторону торгового конфликта между США и Китаем. Несмотря на решение США с Китаем не повышать пошлины ближайшие полгода, инвесторы опасаются, что мировой спрос на нефть будет снижаться на фоне замедления роста мировой экономики.

«Ключевым сигналом этого выступает замедление роста экономики США, а также последние комментарии ФРС США относительно дальнейшей монетарной политики.

Краткосрочно нефть Brent корректируется, но тренд, который сформировался в начале июля, по-прежнему, актуален. В рамках него первой целью роста является уровень — $66,85 за баррель», — предполагает эксперт.

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