Донецк, 2 июля, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Во время неудачной вылазки ВСУ в районе Мариуполя ВСУ потеряли десять человек убитыми и ранеными, заявил 2 июля начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«В результате дерзкой вылазки группа диверсантов из 36 бригады получила отпор и отступила, понеся потери: четверо убитыми и шестеро ранеными», — рассказал он.

Инцидент произошёл накануне, 1 июля.

Как ранее сообщил представитель Народной милиции ЛНР, потери украинских силовиков в июне 2019 года составили 19 убитых и 143 раненных.

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