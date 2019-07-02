Екатеринбург, 2 июля, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Озеро Шарташ в Екатеринбурге, ныне не пригодное для купания, реабилируют до 2024 года. Об этом заявил свердловский министр экологии Алексей Кузнецов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Порфирий Озеро Шарташ

Реабилитация озера пройдёт в рамках национального проекта «Экология». Хотя срок окончания проекта — 2024 год, озеро должны привести в порядок раньше.

Кроме того, на Шарташе организуют комфортный пляж, а близлежащий лесопарк благоустроят.

По итогам работ в озере можно будет купаться по всем санитарно-эпидемиологическим нормам, подчеркнул министр.

Напомним, ранее свердловские власти планировали реабилитировать семь водоёмов. Из них шесть — это водохранилища, и одно — озеро, Шарташ.