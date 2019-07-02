Переговорщик от Украины должен устраивать ЛНР, ДНР и Россию — депутат Рады
Киев, 2 июля, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Представлять Украину на переговорах в Минске должен человек, который устроит Москву, Донецк и Луганск. При этом президент Украины Владимир Зеленский должен наделить этого человека мандатом на принятие решений от Украины. Об этом 2 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов внефракционный депутат Верховной рады, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич, комментируя сегодняшнее заседание в Минске трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ).
При этом он считает, что прямые переговоры Киева с ДНР и ЛНР якобы помогут реализовать Минские соглашения. По его словам, представители Украины в ТКГ не уполномочены Зеленским на принятие решений.
Он считает, что Киев заинтересован как можно скорее вернуть часть Донбасса и его жителей, поскольку с течением времени этот процесс будет становиться все более затруднительным.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году президент Украины Петр Порошенко назначил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука официальным представителем Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ. В настоящее время Медведчук не представляет интересы Украины в ТКГ.
27 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Медведчук не должен быть посредником в переговорах с Россией.