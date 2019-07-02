Калининград, 2 июля, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Бесплатные электронные визы в Калининградскую область значительно сократят путь путешествующих на своём автотранспорте из Прибалтики в другие страны ЕС (или в обратном направлении). О том, что новые правила въезда в Калининградскую область не запрещают транзитный проезд ЕС-Калининградская область-ЕС. ИА REGNUM сегодня, 2 июля, подтвердили это в пресс-службе правительства Калининградской области.

Aleksander Kaasik Калининград

Например, въехать со стороны Литвы через КПП Кибартай-Нестерово, а выехать через Мамоново — Гжехотки в Польшу и направиться дальше в страны центральной и западной Европы. До этого граждане Литвы, Латвии, Эстонии, которые направлялись на своём транспорте в другие страны ЕС (или из ЕС в Прибалтику), делали «крюк», въезжая в Польшу со стороны Литвы по направлению к польским Сувалкам.

Дороги в этой части Польши узкие и неудобные. Кроме того, это «крюк» в обход Калининградской области. С введением бесплатных электронных виз в Калининградскую область может значительно сократиться путь для таких путешественников.

Правда, как подчёркивают в пресс-службе регионального правительства, виза месячная, но однократная. Таким образом, за один месяц новым маршрутом можно воспользоваться только один раз.

Возможность оформить бесплатную электронную визу в Калининградскую область начала действовать с сегодняшнего дня, 1 июля. Бесплатную визу, заполнив форму на специализированном портале Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ могут граждане 53 стран. С полным списком стран можно ознакомиться здесь.

Заявка для бесплатной электронной визы рассматривается и оформляется в течении четырёх дней. Виза будет действовать 30 дней, а максимальный срок пребывания на территории Калининградской области составит 8 дней.