Ереван, 2 июля, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность правительству России в связи с открытием в Ереване филиала Московского государственного университета.

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Никол Пашинян

«Такие университеты позволяют нам расширять горизонты нашего мышления. Я многократно говорил, что граждане Республики Армения в качестве стратегического видения должны владеть как минимум несколькими иностранными языками. И в этом ряду русский язык имеет важное и особенное значение. Я рад, что деятельность МГУ в Армении дает нам не только возможность ознакомиться с огромным опытом, который он приносит с собой, но и становится новой платформой для расширения и развития русского языка в Армении», — заявил Пашинян на церемонии вручения дипломов первым выпускникам ереванского филиала МГУ.

Он отметил, что рад, что деятельность МГУ становится новой площадкой для развития и распространения русского языка в Армении.

«Изменения, которые происходят в Армении, происходят при вашей поддержке и вашем участии. И сегодня вы как выпускники, уже имеющие степень бакалавра, как люди с высшим образованием, обязательно внесете свой вклад в дальнейшее развитие Армении, внесете свой вклад в дальнейшее развитие армяно-российских отношений, которое как имело, так имеет и будет иметь стратегическое значение для Армении. Я хочу пожелать вам и всем нам успехов в развитии и процветании нашей Родины. И я убежден, что каждый из вас знаком с нашим известным лозунгом, и сегодня вы должны знать, что будущее Армении зависит от одного человека, и этот человек — каждый из вас. Желаю вам успехов в дальнейшей деятельности, потому что ваш успех — это успех Армении, ваш успех — это успех армянского народа, и сейчас уже ваш успех — это успех МГУ, потому что он повысит репутацию вуза».
Никол Пашинян