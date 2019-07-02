Ереван, 2 июля, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность правительству России в связи с открытием в Ереване филиала Московского государственного университета.

primeminister.am Никол Пашинян

«Такие университеты позволяют нам расширять горизонты нашего мышления. Я многократно говорил, что граждане Республики Армения в качестве стратегического видения должны владеть как минимум несколькими иностранными языками. И в этом ряду русский язык имеет важное и особенное значение. Я рад, что деятельность МГУ в Армении дает нам не только возможность ознакомиться с огромным опытом, который он приносит с собой, но и становится новой платформой для расширения и развития русского языка в Армении», — заявил Пашинян на церемонии вручения дипломов первым выпускникам ереванского филиала МГУ.

Он отметил, что рад, что деятельность МГУ становится новой площадкой для развития и распространения русского языка в Армении.