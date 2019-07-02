Москва, 2 июля, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Самой популярной моделью японского автопроизводителя Mitsubishi на российском рынке в июне стал кроссовер Outlander. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Mitsubishi-motors.ru Mitsubishi Outlander

В июне в России было продано 1553 модели Outlander, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Второе место — у внедорожника Pajero Sport. На российском рынке в июне было реализовано 353 таких модели.

Третье место занял пикап Mitsubishi L200, чьи продажи в июне составили 221 авто.

Всего в июне на российском рынке было реализовано 2503 машины японской компании Mitsubishi. Этот показатель почти на четверть меньше результата прошлого года.

«С начала второго квартала рынок показывает отрицательную динамику, и в этой ситуации наша главная задача — это удержать свои позиции с точки зрения доли продаж. С этой задачей мы успешно справляемся, в том числе благодаря активному укреплению и расширению нашей официальной дилерской сети», — сообщил президент и главный исполнительный директор компании «ММС Рус» Осаму Иваба.

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