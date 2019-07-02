Ярославль, 2 июля, 2019, 15:15 — ИА Регнум. В Ярославской области в литературно-мемориальном музее-заповеднике «Карабиха» пересох Верхний пруд — одно из самых живописных мест музея-усадьбы. Это заметили посетители музея-усадьбы поэта Николая Некрасова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пересохший пруд в «Карабихе»

Как пояснили ИА REGNUM в музее, это произошло еще в июне. Вода подмыла дамбу на выходе из пруда.

«Дамба, которая и образовывала этот пруд и через которую переливалась вода, была старая. Ее подмыло, и вода ушла. Сейчас проводятся работы по восстановлению дамбы, делается глиняный «замок». Мы планируем, что к Некрасовскому празднику поэзии (6 июля) пруд будет восстановлен», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор музея Андрей Ивушкин.

Недавно в музее проводились работы по реконструкции пруда. Однако, по словам директора, эти работы не включали в себя укрепление дамбы.