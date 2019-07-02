Петербуржцы лезут в воду, Роспотребнадзор им не указ
Санкт-Петербург, 2 июля, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Абсолютно все водные акватории Северной столицы непригодны для безопасного купания. Это вновь подтвердило 2 июля Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, которое регулярно проверяет качество воды и состояние пляжей на соответствие требованиям санитарного законодательства.
Однако любые предупреждения надзорного ведомства игнорируются теми, кто готов рискнуть собственным здоровьем, но искупаться в северных водах, в этом убедился корреспондент ИА REGNUM.
Специалисты Роспотребнадзора в очередной раз проверили состояние всех популярных мест массового отдыха петербуржцев и гостей города — как пляжей на Финском заливе, так и внутригородских водоёмов. Водные объекты проверялись на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.
Среди них — пляжи «Кронштадтский», «Комаровский», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Ласковый», «Дюны», «Белые ночи» на Финском заливе, три Суздальских озера и Ольгинский водоем на севере Петербурга, Колонистский пруд в Пушкине, пляжи озера Разлив в Сестрорецке, озеро Безымянное в Красном Селе.
«В связи с тем, что качество воды вышеуказанных водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания», — констатировали в Роспотребнадзоре.
Случайно глотнув ртом или втянув ноздрями воды, что нередко бывает во время купания, люди рискуют заразиться острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.
Корреспондент ИА REGNUM, побывав в минувшие выходные на пляже «Ласковый» в поселке Солнечное Курортного района и на двух Суздальских озерах в районе станции «Озерки», убедился, что рисковых людей в Петербурге хватает даже в не самые жаркие дни.
Из-за того, что на Финском заливе последнее время дует сильный ветер, на «Ласковом», признанном самым благоустроенным пляжем Петербурга, обнаружилось множество серфингистов, ловивших ветер и волны, а иногда и падающих с головой в эти волны.
Но были и обычные отдыхающие: кто-то из них гулял по берегу или загорал, что полезно и безопасно (в разумных пределах), а кто-то купался, не задумываясь о возможных последствиях.
Перед входом на территорию пляжа установлена табличка о том, что купаться не рекомендовано. Но можно ее не заметить, ведь всего через 20 метров уже написано, что тут «место для купания».
На Суздальских озерах в целом ситуация повторилась. Нашлась всего одна табличка, где значится, что купаться запрещено. Но никого это не смущает. Да и табличка эта есть только с одной стороны озера, у других берегов ничего подобного нет.
Из увиденного можно сделать вывод, что количество желающих искупаться в петербургских водах ограничивается только погодой, а не предупреждениями надзорных органов.
Добавим, что температура воды 1 июля в Неве составляла +17°С, в Финском заливе (курортная зона) +18°С…+19°С.