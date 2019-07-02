Санкт-Петербург, 2 июля, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Абсолютно все водные акватории Северной столицы непригодны для безопасного купания. Это вновь подтвердило 2 июля Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, которое регулярно проверяет качество воды и состояние пляжей на соответствие требованиям санитарного законодательства.

Дарья Драй ИА REGNUM Купание в Финском заливе

Дарья Драй ИА REGNUM Табличка Купаться не рекомендовано перед входом на пляж Ласковый

Дарья Драй ИА REGNUM Отдыхающий идет по берегу Финского залива

Дарья Драй ИА REGNUM Купание в Финском заливе

Однако любые предупреждения надзорного ведомства игнорируются теми, кто готов рискнуть собственным здоровьем, но искупаться в северных водах, в этом убедился корреспондент ИА REGNUM.

Специалисты Роспотребнадзора в очередной раз проверили состояние всех популярных мест массового отдыха петербуржцев и гостей города — как пляжей на Финском заливе, так и внутригородских водоёмов. Водные объекты проверялись на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Среди них — пляжи «Кронштадтский», «Комаровский», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Ласковый», «Дюны», «Белые ночи» на Финском заливе, три Суздальских озера и Ольгинский водоем на севере Петербурга, Колонистский пруд в Пушкине, пляжи озера Разлив в Сестрорецке, озеро Безымянное в Красном Селе.

«В связи с тем, что качество воды вышеуказанных водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания», — констатировали в Роспотребнадзоре.

Случайно глотнув ртом или втянув ноздрями воды, что нередко бывает во время купания, люди рискуют заразиться острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Корреспондент ИА REGNUM, побывав в минувшие выходные на пляже «Ласковый» в поселке Солнечное Курортного района и на двух Суздальских озерах в районе станции «Озерки», убедился, что рисковых людей в Петербурге хватает даже в не самые жаркие дни.

Из-за того, что на Финском заливе последнее время дует сильный ветер, на «Ласковом», признанном самым благоустроенным пляжем Петербурга, обнаружилось множество серфингистов, ловивших ветер и волны, а иногда и падающих с головой в эти волны.

Но были и обычные отдыхающие: кто-то из них гулял по берегу или загорал, что полезно и безопасно (в разумных пределах), а кто-то купался, не задумываясь о возможных последствиях.

Перед входом на территорию пляжа установлена табличка о том, что купаться не рекомендовано. Но можно ее не заметить, ведь всего через 20 метров уже написано, что тут «место для купания».

Дарья Драй ИА REGNUM Табличка Место для купания на пляже Ласковый

На Суздальских озерах в целом ситуация повторилась. Нашлась всего одна табличка, где значится, что купаться запрещено. Но никого это не смущает. Да и табличка эта есть только с одной стороны озера, у других берегов ничего подобного нет.

Из увиденного можно сделать вывод, что количество желающих искупаться в петербургских водах ограничивается только погодой, а не предупреждениями надзорных органов.

Добавим, что температура воды 1 июля в Неве составляла +17°С, в Финском заливе (курортная зона) +18°С…+19°С.