Ереван, 2 июля, 2019, 14:41 — ИА Регнум. После смены власти в Армении в мае 2018 года резко увеличилось число граждан США, желающих получить гражданство Армении.

mfa.am Паспорт Армении

«Голос Америки» сообщает, что с момента обретения независимости подходы правительства Армении относительно приобретения гражданства и двойного гражданства изменились.

В Армении действует закон о двойном гражданстве, принятый в 2007 году и доработанный в 2017 году, согласно которому граждане Армении имеют право иметь более одного гражданства.

Генеральный консул Армении в Лос-Анджелесе, посол Армен Байбурдян «У нас есть диаспора, и многие из наших соотечественников хотят получить гражданство Армении. Они пользуются этим правом в установленном законом порядке. После революции у наших соотечественников полностью изменились стремления, восприятия, смотрят на Армению другими глазами. Приобретение гражданства или двойного гражданства — один из таких способов»

В генконсульстве Армении в Лос-Анджелесе подсчитали и выяснили, что за последние два года число желающих получить гражданство Армении удвоилось. В США действуют три дипломатических представительства Армении. По указу президента Армении, после предоставления гражданства Армении, данное лицо должно поехать в Армению для получения паспорта.