Ярославль, 2 июля, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Актеры ярославского театра имени Ф.Г. Волкова обратились с письмом к министру культуры России Владимиру Мединскому в связи с конфликтом между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли. Об этом сообщает журнал «Театр».

Илья Бесхлебный Театр им. Волкова

В письме содержится заявление о поддержке труппой Евгения Марчелли и фактическая просьба об увольнении директора. Письмо подписал 51 актер труппы.

«На данный момент эта ситуация достигла своего апогея. Абсолютно очевидно, что конфликт между директором и художественным руководителем неразрешим. В театре атмосфера напряжена до предела, что негативно отражается на работе. Труппа театра поддерживает своего художественного руководителя и просит Вас принять решение в его пользу», — говорится в письме.

Конфликт между новым директором и художественным руководителем возник почти сразу после назначения Алексея Туркалова, ранее возглавлявшего филиал «Росгосцирка» во Владивостоке. Одной из причин стали разные позиции в дискуссии об объединении Волковского и Александринского театров. Большая часть труппы и Евгений Марчелли выступала за объединение, а директор — против него.

Однако затем конфликт вышел за пределы этой дискуссии. Как сообщает журнал «Театр», в июле из театра в результате конфликта с директором уволилась заместитель директора по развитию Татьяна Цветкова, последние годы тесно работавшая с Евгением Марчелли.