Москва, 2 июля, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Протесты в Грузии продолжаются, на центральном проспекте Тбилиси идут акции под лозунгом «Россия — оккупант». ИА REGNUM начинает опрос об отношении наших читателей к происходящим событиям.

Ольга Шклярова ИА REGNUM

Что вы думаете об антироссийских протестах в Грузии, чей президент назвала Россию врагом (а сейчас катится волна русофобии среди «творческой интеллигенции»)? Та же президент призвала российских туристов приезжать в ее страну «из любви» — а хотели бы вы побывать в Грузии как турист? Поддерживаете ли вы решение о приостановке авиасообщения с Грузией? Считаете ли вы, что, как это уже делалось, нужно ввести запрет на поставки грузинской сельхозпродукции в Россию?

Опрос традиционно проводится на уникальной платформе STIRVOX. Вы сможете не только увидеть, какой процент опрошенных разделяет ваше мнение, но и кто эти люди: где они живут, каким партиям симпатизируют, сколько им лет и прочие характеристики социального портрета ваших единомышленников.