Чебоксары, 2 июля, 2019, 14:04 — ИА Регнум. В чувашском Новочебоксарске возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев в «Ельниковской роще», которая является особо охраняемой природной территорией местного значения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Cap.ru В «Ельниковской роще»

Проверка проводилась совместно с представителями КУ «Лесная охрана» в автономном учреждении «Ельниковская роща». По данным надзорного ведомства, сотрудник учреждения, «используя свое служебное положение, с ноября по декабрь 2018 года» незаконно вырубил деревья объёмом «не менее 7 кубических метров по маршруту лыжной трассы». В прокуратуре отмечают, что ордера-разрешения на вырубку не было. Ущерб, нанесённый бюджету Новочебоксарска, оценён в сумму не менее 34 тыс. рублей.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, если эти деяния совершены с использованием своего служебного положения»).

Отметим, что «Ельниковская роща» является особо охраняемой природной территорией местного значения.

Отметим, что в Алатырском районе Чувашии завершились судебные разбирательства по факту незаконной вырубки в сентябре 2018 года 23 сосен в местном лесничестве (17,33 куб. метра), ущерб оценён в 209 тыс. рублей. Перед судом предстал участковый лесничий, который решением суда получил 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15% с заработка в доход государства. Кроме того, он оштрафован на 300 тыс. рублей и на два года лишён права занимать должности, связанные с осуществлением функций в сфере государственного и муниципального надзора и контроля. По данным прокуратуры, судебное решение вступило в законную силу.