Тбилиси, 2 июля, 2019, 13:50 — ИА Регнум. На фоне всё еще не прекратившегося протеста в Тбилиси и продолжающихся на центральном проспекте акций с лозунгом «Россия — оккупант» грузинские эксперты пытаются проанализировать и понять причины и цели тех запретов и санкций, которые вводит российское руководство для своих граждан, стремящихся провести очередной отпуск в Грузии. Статью под названием «Какую цель преследует Кремль запретом на отдых российских туристов в Грузии» публикует грузинское издание «Резонанси», в беседе с которым грузинский эксперт рассуждает на тему принятых Кремлем за последний период решений и санкций.

Михаил Юрьевич Лермонтов. Вид Тифлиса

По мнению члена «Клуба экспертов» Ираклия Цкитишвили, после событий 20−21 июня в Тбилиси Россия объявила Грузии очередную «экономическую войну», которая, по его же оценке, является своего рода «шоковым эффектом».

«За последние 7 лет Россия проделала большой труд, чтобы притупить протест грузинского населения против оккупации и сделать Грузию более зависимой от России с экономической точки зрения. Поэтому Кремль думал, что цель на 90% достигнута, оккупация грузинский народ больше не волнует и, если в Кремле заговорят об экономических санкциях, это испугает население Грузии и оно попросит свое правительство уступить России», — так сформулировал Цкитишвили «цели Кремля» в отношении Грузии.

По его же словам, протест в отношении российского депутата Сергея Гаврилова стал для Москвы своего рода шоком и на фоне этого шока и были приняты эмоциональные решения, а сейчас «отступить» от них у российского руководства не получается, и оно пытается еще больше обострить ситуацию.

Еще одной «целью» Кремля при введении запретов, в том числе на полеты в Грузию, эксперт называет попытку российских властей перенаправить поток своих туристов в Крым.

«Какие бы ковры ни выстилали россиянам в Крыму, они туда не поедут. Во-первых, в Крыму инфраструктура советского периода, а россиян отдых в Советском Союзе не привлекает. К тому же, пишут, что в Крыму всё дорого и за эту цену можно отдохнуть и в Турции. В первые годы после аннексии Крыма была развернута целая пропаганда, чтобы россияне отдыхали в Крыму, но у них ничего не вышло», — передает издание слова Ираклия Цкитишвили.

Напомним, что поводом для начала в Тбилиси акций протеста стал визит депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести в здании парламента Грузии 26-ю сессию МАП. Соратники Саакашвили из «Единого национального движения» и их единомышленники из «Европейской Грузии» ворвались в зал заседаний, обвинили Гаврилова в «оккупации» кресла председателя парламента и сорвали сессию. А за стенами парламента начались акции протеста против российской «оккупации» и с требованиями отставки главы МВД, председателя парламента и проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе. Председатель парламента был отправлен в отставку спустя два дня после «эпопеи» с Гавриловым, затем лидер правящей партии заявил о готовности к консультациям по переходу на пропорциональную систему выборов в парламент.

Первоначально такие уступки были одобрены оппозицией, но после негативных оценок со стороны Саакашвили те возобновили критику правительства. Акции в Тбилиси не прекращаются. Они начинаются каждый день в 19:00 и заканчиваются поздно ночью уже следующего дня. Формально организаторами акции называются гражданские активисты и студенты, но их слаженный характер и наличие множества сценических элементов говорят о том, что за этими акциями стоит «поднаторевшая» в подобной активности политическая сила.