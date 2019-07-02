Москва, 2 июля, 2019, 13:31 — ИА Регнум. В Москве восстановилась работа автоматов по продаже билетов, сообщила 2 июля пресс-служба Московского метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское метро

«Работа автоматов по продаже билетов восстановлена», — указано на странице предприятия в Twitter.

Ранее в метрополитене проинформировали о сбое в работе автоматов по продаже билетов. Оборудование работало нестабильно. Для приобретения билетов рекомендовали обращаться в кассы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на вестибюлях метрополитена разместили стикеры с силуэтами хищных птиц — орлов. Наклейки понадобились, чтобы отпугнуть небольших птиц, обитающих в городе, — голубей, воробьёв и синиц. Они не замечают стекла и разбиваются.