Москва, 2 июля, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп систематически представляет в качестве побед своей внешней политики соглашения с минимальными результатами, и тем самым задаёт новый тренд в американской внешней политике. Об этом заявил профессор МГИМО Андраник Мигранянв эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Дональд Трамп

«Знаете, что говорят о трамповской политике американские аналитики? Говорят, что он делает большие заявления, делает какие-то постановочные вещи, а потом удовлетворяется, в общем-то, минимальными результатами, которые можно представить как большие победы и большое продвижение и успех», — заявил Мигранян.

По мнению политолога, Трамп взял на себя важную функцию — доведение общественных ожиданий в США до новых реалий, когда Вашингтон уже не может рассчитывать на безусловное подчинение его воле других стран.

«Выступают американцы и говорят, что он (Трамп) не добился полной денуклеаризации… Но, между прочем, он просто пытается приучить американцев, что этих немыслимых целей невозможно добиться! Люди не для этого ели траву, чтобы потом взять и отказаться от этого. Тут должны быть какие-то гарантии, какие-то договорённости», — отметил Мигранян.