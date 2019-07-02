Обнинск, Калужская область, 2 июля, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Детский круглосуточный стационар в городе Обнинске (Калужская область) снова начал работу. Об этом заявил главный врач клинической больницы №8 Эдуард Иванов на городской планёрке, сообщили 2 июня корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска.

Admobninsk.ru Детский круглосуточный стационар в Обнинске снова начал работу.

«Острая ситуация с педиатрической помощью в Обнинске устранена силами федерального медико-биологического агентства. Работа круглосуточного стационара была приостановлена 31 мая 2019 года в связи с отсутствием врачей-педиатров в период летних отпусков. Круглосуточный стационар был переведён на принцип дневного стационара. Пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, планировалось направлять в Калугу. Решением руководителя ФМБА Владимира Уйбы приказ по приостановлению отменён; в Обнинск направлены врачи-педиатры высшей квалификационной категории из организаций, подведомственных ФМБА, на период, пока педиатрическая служба в клинической больнице не будет достаточно укомплектована», — сказал Эдуард Иванов.

Он также сообщил, что по состоянию на 1 июля стационарную помощь в клинической больнице получают 11 детей. Амбулаторно за время закрытия стационара обратились 28 детей, из них 13 — иногородние. За прошедший месяц, пока стационар был закрыт, в иногородние больницы были направлены 39 больных детей, включая инфекционных, травматологических и хирургических больных.

Глава администрации Обнинска Владислав Шапша отметил, что есть ещё одна «болевая точка» в работе клинической больницы.

«Сейчас много нареканий поступает на приёмное отделение. Это обращения и жалобы граждан на некачественную работу и неудовлетворительное отношение некоторых врачей. В целом работа приемного отделения сейчас организована не на должном уровне, — подчеркнул Владислав Шапша и предложил главному врачу больницы разобраться с этой проблемой и наладить работу приёмного отделения.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM политолог из Обнинска Александр Трушков, ситуация с КБ№ 8 «близка к критической».

«В больнице отсутствуют профильные специалисты — терапевты и педиатры, имеются огромные проблемы с повышением зарплат врачам и среднему медицинскому персоналу, и всё это на фоне явно устаревшего оборудования и технологий. Но самое главное — в медицинском учреждении нет прямой коммуникации с руководством Федерального медико-биологического агентства», — считает Трушков.