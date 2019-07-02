Джакарта, 2 июля, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Всемирный банк отметил, что частное потребление в Индонезии увеличилось до 5,3% в первом квартале 2019 года, сообщает Antaranews.

Shiny Things Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

«Ожидается, что умеренное увеличение частного потребления в Индонезии продолжится», — заявил главный экономист Всемирного банка в Индонезии Фредерико Гил Сандер в Джакарте.

Известно, что рост был поддержан резким увеличением расходов на потребление со стороны политических партий, которые выросли до 16,9%. С другой стороны, зафиксировано замедление роста потребления домашних хозяйств до 5%.

По словам экономиста Всемирного банка, замедление роста потребления домашних хозяйств вызвано снижением уровня потребления в сфере услуг, включая транспорт и связь.

Издание отмечает, что продажи мотоциклов также значительно выросли до 16% в первом квартале 2019 года по сравнению с 7,6% в предыдущем квартале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Всемирного банка в Индонезии Фредерико Гил Сандер заявил, что экспорт нефти и газа сократился на 70,7% и 13,8% соответственно во втором квартале 2019 года.