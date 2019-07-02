Новосибирск, 2 июля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. На заседании профильного координационного совета сегодня, 2 июля, рассмотрены вопросы развития Новосибирского научного центра (ННЦ), сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. О текущем статусе «дорожной карты» по развитию новосибирского Академгородка доложил министр науки и инновационной политики области Алексей Васильев.

Nso.ru Заседание профильного координационного совета под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова

По словам губернатора региона Андрея Травникова, «реализация масштабного проекта «Академгородок 2.0» даст новый импульс не только науке, но и будет сопровождаться ускоренным развитием социальной и транспортной инфраструктуры, позволит существенно обновить учреждения образования, культуры и здравоохранения.

Важнейшим направлением развития ННЦ является создание современной социальной инфраструктуры.

Как отметил министр образования области Сергей Федорчук, в проект развития ННЦ входит строительство 14 объектов образования, в том числе семи школ и семи детских садов. В период с 2019 по 2021 годы за счёт средств федерального и областного бюджетов будут реализованы девять проектов. В рамках национального проекта «Жильё и городская среда», федеральных государственных программ идёт строительство школ проектной мощностью 1 100 мест каждая в р.п. Краснообск и в микрорайоне Южный Бердска. За счёт средств регионального бюджета строится школа в р.п. Кольцово на 1 050 мест, начато строительство корпуса младших классов с бассейном и лабораториями для Лицея №130 им. Академика М.А. Лаврентьева. В соответствии с нацпроектом «Демография», в р.п. Краснообск предусмотрено строительство детского сада, двух детских садов в р.п. Кольцово и двух детских садов в Бердске.

На реализацию мероприятий планируется направить около 3,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 968,9 млн рублей, из областного — 2,9 млрд рублей. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию школу в р.п. Кольцово и три детских сада — в р.п. Краснообск, в р.п. Кольцово, в Бердске.

По словам министра культуры Новосибирской области Игоря Решетникова, в рамках концепции развития Новосибирского Академгородка планируется строительство и реконструкция объектов в сфере культуры: двух многофункциональных культурных центров, строительство двух детских музыкальных школ, реконструкция дома культуры «Академия» в Советском районе Новосибирска.

В реестр проектов развития Новосибирского научного центра также включены несколько проектов в медицинской сфере. Как сказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов, среди них развитие Центральной клинической больницы, строительство второй очереди поликлиники Новосибирской клинической центральной районной больницы в р.п. Краснообск, строительство врачебной амбулатории в п. Ложок, строительство поликлиники в Нижней Ельцовке.

На развитие ЦКБ в период с 2018 по 2020 год будет направленно более 510 млн рублей. В текущем году из бюджета Новосибирской области на эти цели направят 349,5 млн рублей, в том числе на приобретение медицинского оборудования — 259,5 млн рублей, на ремонт здания терапевтического корпуса в целях размещения регионального сосудистого центра 90 млн рублей.

Ещё одно направление развития ННЦ — совершенствование транспортной инфраструктуры. Андрей Травников обратил особое внимание участников Совета и профильных ведомств на необходимость эффективной организации движения автомобильного транспорта в ходе возведения флагманского проекта «Академгородка 2.0» — источника синхротронного излучения «СКИФ».

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, работы по развитию транспортной сети ННЦ уже ведутся. В текущем году предусмотрен ремонт «Магистрали непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении «Бийск-Ташанта». Общая протяженность участков, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — 8,9 км из 22 км планируемых в отношении данного объекта в рамках проекта «Академгородок 2.0». Идёт капитальный ремонт пешеходного моста на девятом км Советского шоссе. Начаты работы по реконструкции наиболее актуального участка ул. Восточная в рабочем поселке Краснообск, протяженностью 1,14 км. Работы выполняются в рамках государственной программы области по развитию автомобильных дорог и финансируются за счёт субсидий регионального бюджета. Общая стоимость запланированных в 2019 году работ — около 340 млн рублей.

На заседании рассмотрено и развитие спортивной инфраструктуры ННЦ. Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов отметил, что в перечень приоритетных объектов спорта, планируемых к созданию в период 2019—2021 годы в рамках реализации плана развития Новосибирского научного центра входят физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р. п. Краснообске, строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Кольцово, строительство открытого стадиона с трибунами на территории СК «Энергия», реконструкция спортивного комплекса по проспекту Строителей, завершение строительства плавательного бассейна в р.п. Краснообске, и другие объекты.

Отметим, что проект плана развития Новосибирского научного центра подготовлен в соответствии поручениями президента РФ от 18 апреля 2018 года с учётом реализации стратегии научно-технологического развития РФ.