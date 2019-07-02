Москва, 2 июля, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Глобальные цены на нефть слабо отреагировали на заседание стран ОПЕК, поскольку сценарий по сокращению добычи был уже отыгран в ценах. В 2016 году страны ОПЕК заключили соглашение с Россией и другими производителями о прекращении двухлетнего спада цен на нефть, это было относительно простым делом, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Тогда картель объявил, что сокращает добычу, каждая страна согласилась на определенную квоту добычи, а мировые цены на нефть выросли примерно на $7 за баррель. За более чем двухгодовое сокращение добычи нефти, можно заметить, что постепенно это уже утрачивает свою силу и нет такого яркого эффекта на мировой нефтяной рынок.

Связано это в первую очередь с тем, что геополитические факторы играют куда более весомое значение. В частности, это касается США. В последнее время США активно начали манипулировать глобальным нефтяным рынком посредством применения инструмента в качестве давления на Иран, а также активным наращиванием добычи сланцевой нефти», — пояснил эксперт.

По его мнению, чтобы поднять цены на нефть в районе $70 за баррель, необходимо было бы прийти к соглашению добычи в 1,6 млн баррелей в сутки. Это позволило бы компенсировать неопределенность в отношении США и Китая. А также позволило бы отразить возможные манипуляции со стороны США.

Тем не менее главная задача, которую преследовали страны ОПЕК+ по стабилизации глобального рынка нефти, была достигнута. Однако логичнее было бы договориться о пакте, как минимум на 1,4 млн баррелей в сутки, чтобы создать некоторую подушку безопасности в плане нивелирования высокого роста волатильности.

«Учитывая, что важные события для мирового рынка нефти уже отыграны, в течение этой недели будут оказывать влияние на нефтяные цены публикуемые 2 июля вечером данные от Американского института нефти США, а также 3 июля — данные по запасам нефти.

2 июля цены на нефть будут находиться в диапазоне от $63,88 до $66,00 за баррель для марки Brent, а для сланцевой нефти марки WTI диапазон составит от $57,43 до $60,37 за баррель», — считает Гасанов.

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