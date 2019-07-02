Вашингтон, 2 июля, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Новые фотографии плотно закамуфлированного американского пикапа Ford F-150 последнего поколения опубликовал сайт Tvoe-avto.com.

Tvoe-avto Ford F-150

Где были сделаны фотографии неизвестно. Судя по толстому чёрно-белому камуфляжу, у нового пикапа будет серьезно изменен внешний вид. Кроме того, ожидается, что внутри авто появится новая мультимедийная система, цифровая приборная панель, новые материалы отделки, а в списке оборудования появятся новые системы и опции.

Ожидается, что авто будет с бензиновым двигателем, а также будет гибридный вариант. В планах компании выпустить полностью электрическую версию Ford F-150.

Читайте также: Компания Ford выпустит 150 электрических Bronco