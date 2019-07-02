Анкара, 2 июля, 2019, 12:49 — ИА Регнум. ВВС Турции нанесли очередной удар по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака в районе Зап, в результате чего были «нейтрализованы» двое повстанцев, об этом 2 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.