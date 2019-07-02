У Тимошенко призывают Украину продолжить платить взносы в ПАСЕ
Киев, 2 июля, 2019, 12:35 — ИА Регнум.
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Батькивщина» Сергей Соболевпризвал парламент запретить представителям российской делегации от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) наблюдать за выборами на Украине. Соответствующее предложение Соболев озвучил 2 июля с парламентской трибуны.
Он призвал Раду отправить в отставку министра иностранных дел Павла Климкина, который не препятствовал возврату российской делегации в ПАСЕ.
При этом депутат считает, что Украине нужно продолжить платить взносы в ПАСЕ, несмотря на возврат российской делегации.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Верховная рада приняла законопроект №9524 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине», который запрещает присутствие наблюдателей от России на украинских выборах. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что официальными наблюдателями на выборах не могут быть лица, которые являются гражданами государства, признанного Верховной Радой страной-агрессором. Законопроект разработан с целью минимизировать риски и угрозы вмешательства РФ в проведение выборов.
Напомним, в июне в Страсбурге Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая меняет санкционный механизм и позволяет России вернуться к работе в организации без ограничений права голоса.Инициаторами снятия ограничений с России стали Германия и Франция.