Абу-Даби, 2 июля, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Эмиратская компания Awain создала ключ Phantom стоимостью более полмиллиона долларов. Видео с изображением ключа было опубликовано на YouTube.

Carsweek Ключ Phantom

Awain создает самые дорогие ключи для автомобилей. Их стоимость может достигать 563 000 долларов (почти 35,5 млн рублей).

При изготовлении ключа используются драгоценные металлы, а окантовка выполнена из бриллиантов весом в 34,5 карата каждый.

Эти ключи создаются для таких автомобильных марок, как Aston Martin, Bugatti, Lamborghini, Bentley, Maserati, Maybach, Rolls-Royce, McLaren, Porsche и Mercedes-Benz.

Напомним, до этого самым дорогим считался ключ для Koenigsegg Agera. Его стоимость была около 250 тысяч долларов.

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