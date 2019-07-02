Awain выпустила ключ для авто стоимостью более $500 000
Абу-Даби, 2 июля, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Эмиратская компания Awain создала ключ Phantom стоимостью более полмиллиона долларов. Видео с изображением ключа было опубликовано на YouTube.
Awain создает самые дорогие ключи для автомобилей. Их стоимость может достигать 563 000 долларов (почти 35,5 млн рублей).
При изготовлении ключа используются драгоценные металлы, а окантовка выполнена из бриллиантов весом в 34,5 карата каждый.
Эти ключи создаются для таких автомобильных марок, как Aston Martin, Bugatti, Lamborghini, Bentley, Maserati, Maybach, Rolls-Royce, McLaren, Porsche и Mercedes-Benz.
Напомним, до этого самым дорогим считался ключ для Koenigsegg Agera. Его стоимость была около 250 тысяч долларов.
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