Севастополь, 2 июля, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Генеральный подрядчик строительства нового онкодиспансера стоимостью два с половиной миллиарда рублей в Севастополе должен определиться 15 июля. Данная информация размещена на сайте госзакупок РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Согласно данным заказчика — севастопольского ГБУ «Дирекция капитального строительства», стоимость работ составляет 2 миллиарда 521 миллион рублей.

«Срок окончания работ — не позднее 01 декабря 2022 года», — говорится в документах.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным департамента здравоохранения Севастополя, более 10 тысяч жителей Севастополя живут со злокачественными новообразованиями, из них 71 ребенок. При этом в 2018—2019 годах всего 18 детей из Севастополя, страдающих онкологическими заболеваниями, смогли получить соответствующую медицинскую помощь, однако развёртывание детского онкологического отделения в городе не соответствует федеральным нормативам.

Об этом: Более десяти тысяч севастопольцев страдают от онкологии

В Севастополе детского онкоотделения не будет из-за федеральных нормативов