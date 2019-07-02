Ярославль, 2 июля, 2019, 12:19 — ИА Регнум. с 1 июля в Ярославле на 20% будет повышен оклад водителям трамваев и троллейбусов АО «Яргорэлектротранс». Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.

Троллейбус в Ярославле

Поручение увеличить заработную плату руководству муниципального акционерного общества дал мэр города Владимир Волков. Сейчас по данным ИА REGNUM водители получают зарплату около 24 тыс рублей.

Заработная плата в «Яргорэлектротрансе» в последние годы традиционно была ниже, чем в другом муниципальном предприятии — «ПАТП-1», которое занимается автобусными перевозками. Сотрудники неоднократно обращались к руководству города с просьбой о повышении, но получало отказы.

Предприятие убыточно. Как сообщает официальный сайт мэрии, в 2016 году убытки составили 40 млн рублей, в 2017 году — 42 млн, а в 2019 году — 59 млн. При этом мэрия города уменьшала субсидию общественному транспорту.

Неясно, за счет каких средств произойдет увеличение заработной платы водителям. Мэрия обещает, что прибавку впоследствии получат и другие категории работников.