Кемерово, 2 июля, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Два уголовных дела, которые были возбуждены после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», решено объединить в одно. Об этом сообщают местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемерово

Сегодня, 2 июля, в Заводском районном суде города Кемерово прошло заседание, во время которого судья удовлетворил ходатайство прокурора об объединении двух дел в одно — для упрощения рассмотрения. В обоих делах будут учитываться показания одних и тех же пострадавших.

«В одно будут объединены дела руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрея Бурсина и других семи обвиняемых: гендиректора ООО «Зимняя вишня» Надежды Судденок, руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко, инженера противопожарной системы Александра Никитина, работника ЧОП Сергея Антюшина, начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, техдиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгия Соболева и гендиректора комбината Юлии Богдановой», — пишет Vse42.ru.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что один из обвиняемых по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Кемерова, Игорь Полозиненко, в ходе заседания Заводского районного суда 28 мая отказался от услуг адвоката. Но судья посчитал, что ему необходим защитник, и назначил ему адвокатом Валерия Науменко.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, из которых 37 — дети. По уголовным делам проходят 15 фигурантов.