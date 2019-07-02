Красногорск, 2 июля, 2019, 12:56 — ИА Регнум. В 2019 году в Московской области планируется благоустроить 1360 дворов. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в ходе заседания правительства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Ямы

«С 2015 года мы активно занимаемся этим вопросом и поставили задачу комплексно каждый год на 10% территорию дворов благоустраивать. Всего 13 с небольшим тысяч дворов в Московской области. За это время мы привели в порядок 6,5 тысяч, это почти половина», — добавил глава области.

Он отметил, что отдельная тема, которая выходит в топ-запросов в центре управления регионами, — это ямы во дворах. Данная проблема должна быть решена до конца июля 2019 года. Всего по состоянию на 29 июня в регионе было оцифровано 15 298 ям и устранено 4244 дефектов асфальто-бетонного покрытия (28%).

Добавим, на ремонт асфальтового покрытия 482 дворовых территорий на 2019 год запланировано 1,5 млрд рублей. Из них субвенции бюджета Московской области составляют 1,2 млрд рублей, органов местного самоуправления (ОМСУ) — 325,5 млн рублей.