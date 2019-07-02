Калуга, 2 июля, 2019, 11:40 — ИА Регнум. На территории Калужской области ежегодно образуется более 500 тысяч тонн коммунальных отходов. Большая часть полигонов исчерпала свои проектные мощности, а общая остаточная вместимость — менее 600 тысяч тонн. При этом только 5% ТКО проходит вторичную переработку. Об этом завил 1 июля на координационном совещании заместитель министра строительства и ЖКХ области Руслан Маилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gtrk-kaluga.ru 897 населённых пунктов обеспечены контейнерными площадками.

По его словам, выведенные из эксплуатации 17 полигонов расположены на площади 63,4 гектара. Количество накопленных отходов — 2 млн 64,4 тыс. тонн. Однако в области пока ещё слабо развита отрасль по рециклингу вторичных материальных ресурсов, полученных из твёрдых коммунальных отходов и производству из них конкурентоспособной товарной продукции.

В рамках национального проекта «Чистая страна» будет проведена рекультивация полигона твёрдых коммунальных отходов в Калуге. На эти цели предусмотрена субсидия федерального бюджета (свыше 653 миллионов рублей). Проектная документация на рекультивацию остальных объектов разрабатывается муниципальными образованиями региона.

Из 3230 населенных пунктов региона 897 обеспечены контейнерными площадками — услуга по обращению с ТКО предоставляется 80−85% жителей. В ближайшее время планируется оборудовать 2573 площадки для сбора мусора (затраты составят около 190 млн рублей) и установить 5300 контейнеров (95 млн рублей). Муниципальные образования с учётом особенностей территории могут обустроить как типовые специализированные площадки, так и установить индивидуальные пластиковые выкатные контейнеры.

Так, осенью 2019 года в муниципалитетах появятся контейнеры для коммунальных отходов двух типов: для «мокрых» отходов, содержащих органику, и для «сухих». Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию завод по переработке полиэтилена производительностью до 20 тысяч тонн в год. Переработкой и превращением в компост «мокрых» отходов займется комплекс, который будет внедрён в 2020 году. Он будет способен утилизировать до 40% органики, которая производится регионе.

В настоящее время в Калужской области действует семь сортировочных комплексов, на которых сортируется 87% отходов. К 1 января 2020 года, после увеличения мощности калужского и обнинского сортировочных комплексов, объем сортировки возрастёт до 93%, а с 1 января 2021 года, с увеличением мощности сортировочного комплекса в городе Кирове, — до 100%.