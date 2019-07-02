Чебоксары, 2 июля, 2019, 11:33 — ИА Регнум. В Чувашии продолжаются кадровые изменения в прокуратуре республики. На пост Янтиковского прокурора назначен Александр Данилов, ранее десять лет возглавлявший транспортную прокуратуру, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Chuvprok.gov.ru Александр Данилов

Приказом генерального прокурора России от 28 июня 2019 года на должность прокурора Янтиковского района Чувашии назначен старший советник юстиции Александр Данилов. С 2009 года по настоящее время он работал Чувашским транспортным прокурором Приволжской транспортной прокуратуры.

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Отметим, что изменения происходят не только в районных прокуратурах, но и в аппарате ведомства. В апреле 2018 года на должность первого заместителя прокурора республики назначен Александр Евграфов, работавший прокурором Набережных Челнов. В январе 2019 года пост заместителя главы надзорного ведомства Чувашии получил Александр Кондратьев, который трудился в должности зампрокурора Марий Эл. В мае 2018 года пост заместителя прокурора республики покинул Александр Григорьев, получив назначение на аналогичную должность в прокуратуре Марий Эл. Напомним, в 2017 году прокуратуру Чувашии возглавил Василий Пословский, который ранее работал прокурором Адыгеи.