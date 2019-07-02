Москва, 2 июля, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Полное солнечное затмение 2 июля не будет видно на территории России. Однако вскоре произойдет затмение Луны, доступное для наблюдения, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Полное солнечное затмение

Частичное лунное затмение ожидается 17 июля. Кроме того, 26 декабря будет наблюдаться кольцеобразное солнечное затмение, при котором Луна закроет центральную часть дневного светила.

Затмения Солнца и Луны случаются раз в полгода с промежутком в две недели, напомнили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, полное солнечное затмение 2 июля смогут наблюдать жители юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентины. Максимальная фаза затмения наступит в 22:23 мск и продлится более четырех минут.

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