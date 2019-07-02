Чердынь, Пермский край, 2 июля, 2019, 11:55 — ИА Регнум. В Пермском крае с 1 июля не работает Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина. Об этом на своей странице в соцсети сообщило учреждение кульутры. В качестве аргумента названы технические причины. Однако в чем они заключаются, не поясняется.

kkv1970 Чердынский краеведческий музей

Корреспонденту ИА REGNUM в краеведческом музее не смогли уточнить информацию о причинах закрытия музея. Сотрудники просили адресовать вопросы начальнику, однако на связь с ним на данный момент выйти так и не удалось.

СМИ информируют о том, что причиной остановки работы учреждения стало якобы сокращение штата. Так, по данным издания «Звезда», сокращение штата смотрителей зала краеведческого музея было произведено в соответствии с распоряжением главы района от 24 апреля 2019 года. Всего было уволено 14 сотрудников учреждения. Причиной для подписания данного постановления стал приказ президента РФ о доведение средней заработной платы работников культуры до необходимого уровня. Из-за нехватки персонала и отсутствия онлайн-касс работа в музее им. А. С. Пушкина пока приостановлена.

Как информирует ТК «Рифей-Пермь», согласно распоряжению главы района, было сокращено 14 ставок, в том числе 8,5 ставок смотрителей. При этом, в Чердынском музее смотрители попутно подрабатывали ещё кассирами и уборщицами. Таким образом, теперь в музее некому смотреть за залами и продавать билеты.

На вопрос пользователей соцсети Чердынский музей ответил, что учреждение закрыто, может быть, на два дня, а возможно, до 9 июля.

Сложившуюся ситуацию прокомментировало министерство культуры Пермского края. Ведомство провело переговоры с директором музея Александром Мистрюковым и сделало запрос учредителю музея — администрации Чердынского муниципального района. Ответ за подписью главы администрации подтверждает, что вспомогательный персонал, обеспечивающий деятельность музея, выведен из штата. При этом никакой информации, как будет решаться вопрос с открытием музея для посетителей, учредитель не дает.

«Министерство культуры Пермского края считает действия администрации Чердынского района в данной ситуации недопустимыми и будет прибегать ко всем существующим механизмам для ее исправления: отправлен запрос в прокуратуру. На имя главы администрации будет направлено требование открыть музей для посетителей в кратчайшие сроки, а также поручение срочно принять смотрителей в МБУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений», — заявили в краевом миркульте.

Добавим, Чердынский музей — один из старейших на Урале, основан в 1899 году. Собрание музея составляет более 110 тысяч единиц хранения и включает богатейшие коллекции: «Археология» (уникальные предметы Пермского звериного стиля и восточного серебра VII—X веков), «Пермская деревянная скульптура», коллекции «Иконопись», «Нумизматика», «Этнография». Видное место принадлежит книжному собранию (XVI-XX веков), включающему уникальные экземпляры старопечатной рукописной книги, исторические реликвии национального значения — оковы боярина М. Н. Романова (дяди первого царя из династии Романовых), воинские доспехи X—XV веков.

В состав музея входят выставочный зал (основан в 1989 году и расположен здании бывшей женской гимназии), музей истории веры (основан в 2000 году и расположен в здании бывшей церкви Успения Пресвятой Богородицы), краеведческий музей (основан в 1899 году и размещается в здании бывшей уездной земской управы), центр памяти Михаила Романова в Ныробе.