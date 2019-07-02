Санкт-Петербург, 2 июля, 2019, 10:54 — ИА Регнум. На стройплощадке нефтеналивного терминала на Пулковском шоссе Петербурга при производстве земляных работ обнаружены 155 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти Мины, найденный на Пулковском шоссе

В районе Пулковских высот в годы войны находился передний край обороны Ленинграда, здесь шли жестокие бои с применением артиллерии и авиации.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, взрывоопасная находка была сделана во второй половине дня 1 июля. Среди обнаруженных боеприпасов — 133 минометные мины калибра 82 мм, и 22 мины калибра 120 мм.

«Ночью боеприпасы осмотрены ОМОН Росгвардии и вывезены для дальнейшей утилизации группой разминирования Западного военного округа», — отметили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что в субботу, 29 июня, на территории вблизи аэропорта «Пулково» при проведении земляных работ были обнаружены 88-мм артиллерийский снаряд, две миномётные мины калибра 88 мм и 82 мм и ручная граната РПГ-40. Все боеприпасы содержали взрывчатку и находились в состоянии сильной коррозии. Их передали военным саперам для дальнейшего уничтожения на полигоне.