Ярославль, 2 июля, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области проведет дополнительное обследование полигона у деревни Селиваново в Угличском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте.

Полигон в Угличском районе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители соседних с полигоном деревень обратились к уполномоченному по правам человека с жалобами на попадание стоков в реку Улейму. Власти заявляют, что обследовали полигон 19 апреля и утечки не обнаружили.

«По результатам анализов фактов сброса фильтрата в окружающую среду и поступления каких-либо стоков в Селивановский ручей также зафиксировано не было. Напротив, руководством полигона приняты меры направленные на недопущение попадания каких-либо стоков, включая осадки, грунтовые и дренажные воды, за территорию полигона», — говорится в сообщении департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Полигон сдан в концессию ООО «Хартия», в ходе которого полигон будет реконструирован. Планируется и установка очистных сооружений, которых сейчас нет. В департаменте обещают, что очистные сооружения появятся на полигоне в конце 2020 года.

«В настоящий момент на полигоне используют систему рециркуляции фильтрата, что позволяет возвращать жидкость на тело полигона, — отметил начальник отдела организации деятельности по обращению с ТБО департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. — Таким образом, ускоряется процесс разложения отходов, а также предотвращается попадание сточных вод в окружающую среду. Установка нового очистного оборудования позволит приводить стоки в соответствие нормативами».

Между тем сотрудники департамента охраны окружающей среды Ярославской области проведут дополнительное обследование полигона. Это связано как с обращением жителей к уполномоченному по правам человека, так и обильными осадками.