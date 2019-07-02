Ярославль, 2 июля, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Сотрудники ярославской полиции обнаружили и закрыли интернет-магазин, торгующий наркотическими средствами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. Установлен подозреваемый в сбыте, который сам выращивал коноплю в частном доме. У него обнаружено 179 кустов конопли, более 2 килограммов высушенных растений и оборудование. Также изъято около 1 килограмма марихуаны и 100 граммов гашишного масла, которым задержанный пропитывал обычное печенье. Готовый товар мужчина продавал через Интернет, делая для покупателей «закладки» на территории Ярославля. Подозреваемому 37 лет, официально нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.