Владивосток, 2 июля, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Со всеми своими работниками смогли рассчитаться за июнь все предприятия, входящие в группу компаний «Востокцемент», сообщили в холдинге корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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«Востокцемент» до последнего времени являлся компанией, не имеющей задолженности по заработной плате и недоимок по уплате налогов. Даже во времена тяжёлых экономических кризисов 2008 и 2014 годов заработная плата не задерживалась, своевременно производилось и отчисление налогов. Угроза невыплаты зарплаты на заводах появилась впервые со времён тяжёлых 90-х годов после того, как по предложению Генпрокуратуры были арестованы счета компании в рамках гражданского дела в отношении бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарёва.

На сайте компании сказано, что работники Теплоозёрского цементного завода, «Спасскцемента», «Якутцемента», Дробильно-сортировочного и Владивостокского бутощебёночного заводов получили заработную плату вовремя. Для этого компания «Востокцемент» проработала все возможные варианты, мобилизовала все ресурсы и обеспечила все необходимые меры. Однако руководство холдинга опасается, что в следующем месяце нарастёт риск невыплаты зарплаты своим работникам, так как в текущем месяце для этого были предприняты беспрецедентные меры вплоть до оформления займов.

Генеральный директор «Востокцемента» Алексей Сысоев отмечает, что практически все органы государственной власти не остались в стороне, а пришли на помощь предприятиям, попавшим в трудное положение.

Олегу Николаевичу Кожемяко, губернатору Еврейской автономной области Александру Борисовичу Левинталю и главе Республики Саха (Якутия) Айсену Сергеевичу Николаеву». Алексей Сысоев «Активное участие в решении проблем предприятий приняли главы регионов, где расположены заводы. Помощь со стороны властей оказывается огромная, хотелось бы выразить благодарность за содействие губернатору Приморского края, губернатору Еврейской автономной областии главе Республики Саха (Якутия)».

Глава компании считает, что из-за ареста счетов может остановиться производство, что больно ударит, прежде всего, по тем предприятиям, которые являются градообразующими.

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Назвав развитие Дальнего Востока приоритетной задачей на весь XXI век, Владимир Путин запустил механизмы создания территорий опережающего развития, основу которых составили грандиозные проекты федерального значения: суперверфь «Звезда», космодром «Восточный», магистральный газопровод «Сила Сибири», угольный терминал «Восточный порт», мосты через Амур, программа «Жильё российской семье», национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Успех всех этих грандиозных строек зависит от холдинга «Востокцемент» со всеми его промышленными площадками, которые еженедельно на все строительные объекты поставляют порядка 70 тысяч тонн цемента и 60 тысяч тонн щебня. Это примерно две тысячи железнодорожных вагонов! Счета предприятий сейчас арестованы Генпрокуратурой. Без расчёта с поставщиками производство встанет. За остановившимся производством встанут все стройки Дальнего Востока.

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Игорь Пушкарёв прямо называет сложившуюся ситуацию «захватом бизнеса», не видя других объяснений тому, что, к примеру, вместе со всеми были арестованы счета компаний, не фигурировавших в его уголовном деле, что, по мнению адвокатов, не даёт Генпрокуратуре никаких оснований на включение их в гражданское дело, по которому были арестованы счета.

О каком развитии Дальнего Востока можно говорить, когда целенаправленными действиями разрушается хорошо отлаженная и работающая структура? Тем более, что всё это происходит буквально на пороге во многом решающего Шестого Восточно-экономического форума, где России предстоит показать своим иностранным партнёрам успехи в развитии территории Дальнего Востока.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской области сотрудникам Теплоозёрского цементного завода в полном объёме выплатили заработную плату. Это было достигнуто при вмешательстве областной прокуратуры и губернатора ЕАО Александра Левинталя. Для Теплоозёрска остановка цементного завода — гарантированный социальный взрыв, так как предприятие фактически является градообразующим и даёт работу 850 жителям посёлка.