Якутск, 2 июля, 2019, 10:34 — ИА Регнум. В медучреждениях Колымы не хватает сотрудников, а основные фонды изношены. Об этом заявил, осмотрев отделения Магаданской областной больницы, депутат Госдумы РФ Юрий Кобзев («Единая Россия»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Романычев Александр Дмитриевич. Сельский врач. 1987

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Целью визита представителей президиума «Единой России» на Колыму был контроль исполнения нацпроектов. Гостям в том числе продемонстрировали разрушающееся здание хирургического отделения и сосудистый центр, главврач которого пожаловался на нехватку кадров.

«После знакомства с состоянием здравоохранения Магаданской области отмечу, что ситуация с кадрами остается сложной, — констатировал Юрий Кобзев. — Кроме того, есть и существенная изношенность основных фондов. Областная больница — центральное лечебное учреждение региона, и здесь, конечно, есть над чем работать. Нужна вертолетная площадка для экстренной доставки пациентов, стоит подумать и над централизованной лабораторией для проведения различных видов анализов».

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Депутат также назвал главными аспектами системы здравоохранения в условиях Севера наличие телемедицины, санитарной авиации, а также подчеркнул важность профилактических осмотров и постоянной диспансеризации жителей отдалённых населённых пунктов. Итоги работы мониторинговой группы «Единой России» намерены подвести на совещании при губернаторе Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудница Магаданской областной больницы Дарья Баталенко пытается добиться справедливой оплаты своего труда. В соцсетях она разместила свой расчётный листок, из которого следует, что за май она получила 24,5 тыс. рублей притом, что оказывает востребованную у пациентов медицинскую помощь — делает массаж людям после инсульта, травм и эндопротезирования.

Женщине советуют уволится из больницы и делать массаж платно с выездом на дом. В ответ она пишет, что её пациенты с надеждой идут на лечение и верят, что встанут на ноги и смогут держать в руках ложку.

«Но с такой оплатой труда медицинские сёстры увольняются и люди которые не могут позволить себе частную медицину, остаются инвалидами», — констатирует Дарья Баталенко.

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