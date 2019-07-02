Калуга, 2 июля, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Воспитанницы обнинской спортивной школы олимпийского резерва по волейболу Александра Савина, Мария Воронина и Мария Бочарова завоевали золотые медали молодёжного чемпионата Европы по пляжному волейболу, в котором принимали участие спортсмены не старше 20 лет. Об этом сообщили 2 июля корреспонденту ИА REGNUM в администрации города Обнинска Калужской области.

Admobninsk.ru Пляжницы из Обнинска завоевали европейское золото по волейболу

30 июня в шведском Гетеборге в решающем матче российские спортсменки одолели представительниц Нидерландов. Обнинские волейболистки победили в двух партиях со счетом 21:19 и 21:16.

Как сообщало ИА REGNUM, титул чемпионок Европы по пляжному волейболу в возрастной категории U-18 (игроки не старше 2002 года рождения), который прошел в Австрии, завоевали 16 июня 2019 года волейболистки из Калужской области Мария Бочароваи Елизавета Губина. Воспитанницы спортклуба «Обнинск» из первого наукограда России в решающем матче с испанками одержали победу.

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