Москва, 2 июля, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Даже опытные политики, как губернатор Красноярского края Александр Усс, начали совершать ошибки и переходить допустимую в полемике черту, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Но это то, о чем так часто говорит президент России Владимир Путин — надо уметь вести диалог», — отметил политолог.

Государственный чиновник приезжает на шикарном автомобиле или прилетает на вертолете. После встречи с пострадавшими гражданами усилиями своих многочисленных помощников оказывается в теплом доме, а не в темноте затопленного дома.

«На госслужащего возлагают большие надежды простые люди. Поэтому у чиновника нет права так разговаривать с людьми, есть только обязанность служить своим избирателям и землякам», — считает Баширов.

Подробности: «Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске и выдал фразу на вопрос из жительниц города: «Хотите права мне качнуть?».

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