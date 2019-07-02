Шанхай, Китай, 2 июля, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Житель Шанхая сфотографировал электрический Porsche Taycan почти без камуфляжа. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

CarsWeek.Ru Электрический Porsche Taycan

Самые большие изменения во внешнем виде авто претерпели фары. Светодиодные фонари автопроизводитель расположил достаточно глубоко и интегрировал их в воздухозаборники. Такие конструкторские изменения произведены для снижения лобового сопротивления машины, а также для улучшения эффективности прохождения воздушных потоков.

По словам главного дизайнера немецкого бренда Михаэля Мауэра, седан Porsche Taycan больше похож на спортивное купе 911, чем на спортивный фастбэк Panamera. Он также обратил внимание на увеличенное пространство в салоне новинки, ведь туннель для трансмиссии больше не нужен.

Электроседан оснащён агрегатом на 600 л. с. Он позволяет разогнаться автомобилю с 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды.

Официальная презентация электрокара состоится в сентябре 2019 года.

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