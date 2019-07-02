Якутск, 2 июля, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Дело, возбуждённое в отношении врача-реаниматолога из Калининграда Элины Сушкевич, обвиняемой в преднамеренном убийстве недоношенного младенца, наносит сильный урон всей российской медицине. Об этом заявил представитель Якутии в Госдуме РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия»). Депутат направил руководителю Генпрокуратуры РФ Юрию Чайке и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину просьбу взять это дело на личный контроль и привлечь к расследованию квалифицированных медиков, а министра здравоохранения Веронику Скворцову попросил публично выразить свою позицию и сформировать экспертное заключение ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Курнаков Андрей. Ответственные за жизнь. Групповой портрет орловских врачей. 1980

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«Подобное дело грозит репутации всего врачебного сообщества России и подрывает доверие к врачам», — говорится в депутатском запросе.

Федот Тумусов также отмечает, что по мнению врачей, состоящих в российском обществе неонатологов, обвинения в адрес Элины Сушкевич абсурдны: ребёнок, о котором идёт речь, родился на сроке беременности 23 недели с весом всего 700 грамм, а потому находился на грани жизнеспособности.

«Вместе с Сушкевич под уголовную статью попала и глава роддома Елена Белая: СК пытается найти сразу преступную группу для того, чтобы статья была более тяжёлой, а результаты работы более эффектными. Вот только следователи забывают о том, сколько спасённых жизней на счету этих двух врачей. Сколько безнадёжных, казалось бы, детей они вытащили буквально с того света. Больше того: обвинение абсурдно. Ребенок родился на 23-й неделе, на грани жизнеспособности. Так что даже с точки зрения криминальной логики подозрения не имеют смысла. Что уж говорить об их чудовищности — с ней всё понятно итак», — считает Тумусов.

По его мнению, подобные дела наносят страшный урон всей российской медицине.

Леонид Рошаль уже вспомнил 53-й год и «дело врачей»: я могу лишь присоединиться к этим его словам. Желание следователей, не разбирающихся в медицине, но стремящихся выслужиться, подрывает доверие к врачам — ангелам в белых халатах — и ломает судьбы людей». Федот Тумусов «Докторуже вспомнил 53-й год и «дело врачей»: я могу лишь присоединиться к этим его словам. Желание следователей, не разбирающихся в медицине, но стремящихся выслужиться, подрывает доверие к врачам — ангелам в белых халатах — и ломает судьбы людей».

Как сообщало ИА REGNUM, врачи из Калининградской области обвиняются в умышленном убийстве младенца. В их защиту выступил глава Национальной Медицинской палаты, детский доктор Леонид Рошаль. Дело в отношении главврача роддома Калининграда и реаниматолога было возбуждено в ноябре 2018 года.