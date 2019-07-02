Екатеринбург, 2 июля, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Уральский предприниматель Сергей Капчук выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы на предстоящих довыборах по Серовскому одномандатному избирательному округу. Информация выложена на сайте Центральной избирательной комиссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

46-летний Капчук ранее находился в так называемом «списке Титова» — перечне беглых предпринимателей, в отношении которых бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов предлагал ввести амнистию. Бизнесмен вернулся из Великобритании в Россию несмотря на возбужденное против него уголовное дело. В мае 2019 года Капчук получил два года условно с испытательным сроком в два года за мошенничество, однако был амнистирован и освобождён от исполнения наказания.

На сайте ЦИК указано, что сейчас бизнесмен является «временно неработающим» и проживает в Екатеринбурге.

Напомним, ожидается, что на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу «Единая Россия» выдвинет экс-биатлониста Антона Шипулина. Мандат освободился в связи с уходом депутата Госдумы Сергея Бидонько на должность вице-губернатора Свердловской области.