Берлин, 2 июля, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Опрос института YouGov выявил кумиров молодого поколения современной Германии. Оказалось, что поколение Z более всего восхищается представителями сферы новых технологий: Стивом Джобсом, Илоном Маском и Марком Цукербергом. Об этом пишет газета Die Welt 2 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Респондентам в возрасте от 16 до 25 лет было предложено выбрать из двух десятков знаменитостей тех, кого они могут назвать образцом для подражания в своей карьере. Можно было указывать несколько имен. Среди них были представлены в основном американские селебрити из мира музыки, спорта, моды и новых технологий. Германию представляли только глава правительства и недавно ушедший из жизни модельер Карл Лагерфельд.

Основатель корпорации Apple Стив Джобс набрал 27% голосов, разработчик социальной сети Facebook МаркЦукерберг — 25%. Тройку лидеров замкнул изобретатель Илон Маск с 23%. Американская модель Кайли Дженнер, писательница Джоан Роулинг и певица Ариана Гранде поделили четвертое место с 20%. Кайли Дженнер оказалась фаворитом опрошенных девушек.

Самым популярным среди спортсменов оказался португальский футболист Криштиану Роналду — его имя выбрали 14% респондентов. Ямайский легкоатлет Усейн Болт — 9%.

Канцлер Германии Ангела Меркель является образцом для 11% опрошенных, уступая Лагерфельду 2%. А вот исполняющая обязанности премьер-министра Великобритании Тереза Мэй, как и редактор журнала мод Vogue Анна Винтур, популярностью не пользуется: эти две дамы заняли последние места в рейтинге, набрав по 2%.