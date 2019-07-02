Киев, 2 июля, 2019, 09:49 — ИА Регнум. В результате непогоды обесточен 601 населённый пункт в пяти областях Украины, сообщили 2 июля в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Питер Пауль Рубенс. Старуха и мальчик со свечами. 1616

«В ночь с 1 на 2 июля из-за сложных погодных условий (сильный ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи был обесточен 601 населённый пункт в пяти областях, а именно: Черниговская — 292, Житомирская — 101, Киевская — 85, Сумская — 73 и Ровенская — 51», — сказано в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в Ровенской области ветер частично повредил крыши пяти школ и 24 жилых домов.

К ликвидации последствий непогоды привлечены бригады облэнерго.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве зафиксировали превышение допустимого уровня загрязнения воздуха в 5−6 раз.

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