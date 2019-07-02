Магадан, 2 июля, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Сотрудница Магаданской областной больницы Дарья Баталенко пытается добиться справедливой оплаты своего труда. В соцсетях она разместила свой расчётный листок, из которого следует, что за май она получила 24,5 тыс. рублей, при том что оказывает востребованную у пациентов медицинскую помощь — делает массаж людям после инсульта, травм и эндопротезирования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кассат Мэри. Мать и дети. 1901

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«Такую зарплату я получила в мае и такую же зарплату мне сказали я получу за июнь, так как премий не будет! Хотелось бы услышать от наших властей, как мне с двумя детьми выжить на эти деньги? Дворник и то получает 35 000 рублей, а я своими руками лечу людей после инсульта, травм и эндопротезирования! Работать на 2 ставки я физически не могу, так как работаю руками и стою у кушетки с 8:30 до 15:30, без перерыва на обед. Майский приказ президента не исполняется в Магаданской области, под постановление губернатора о доплате 5000 рублей мы не попадаем, а что мне делать? Коммунальные платежи 12 000 в месяц!» — написала Дарья Баталенко, подчеркнув, что она не единственная в Магаданской областной больнице медсестра с такой низкой заработной платой.

Женщина уже обратилась в прокуратуру и в комиссию по труду, а теперь намерена отправить обращение на сайт президента РФ Владимира Путина.

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«Я б давно уволился с такой зарплатой в Магадане», — комментируют пост Дарьи Баталенко колымчане. Ей советуют уйти из больницы и делать массаж платно с выездом на дом, «благо Магадан маленький и за пол дня можно объехать 5−6 клиентов, а это минимум 25 тыс. рублей в день».

В ответ женщина пишет, что её пациенты с надеждой идут не лечение и верят, что встанут на ноги и смогут держать в руках ложку.

«Но с такой оплатой труда медицинские сёстры увольняются, и люди, которые не могут позволить себе частную медицину, остаются инвалидами», — констатирует Дарья Баталенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года выяснилось, что Магаданская областная больница находится на грани закрытия — медучреждению не хватает бюджетного финансирования, поэтому пациенты покупают лекарства, а врачи испытывают дефицит в расходных материалах и медикаментах для операций. Подобные ситуации и в других поликлиниках и больницах региона. Ежегодно местные медучреждения недополучают 1,5 млрд рублей. Финансовые проблемы тянутся с 2015 года.

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