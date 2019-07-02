Астана, 2 июля, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Казахстан готов экспортировать в июле 2019 года 30 тыс. тонн бензина в Белоруссию или Киргизию. Об этом 2 июля заявил заместитель министр энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов, сообщает агентство «Власть».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

По его словам, экспорт планируется начать после подписания двусторонних соглашений. В настоящее время Нур-Султан продолжает переговоры с Бишкеком и Минском по этому вопросу. Замминистра уточнил, что бензин может экспортироваться как в Белоруссию, так и в Киргизию.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что создана рабочая группа с участием представителей Белоруссии, которая занимается решением вопросов по экспорту казахстанского бензина. Бозумбаев ранее сообщал, что переговоры по поставкам бензина затягиваются из-за требования Казахстана о запрете реэкспорта.