Москва, 2 июля, 2019, 08:33 — ИА Регнум. К поступку грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе, которая отказалась выступать в России, нужно отнестись с пониманием. Такое мнение высказал известный российский и грузинский певец Сосо Павлиашвили.

Frolzart Нино Катамадзе

Читайте также: Певица Нино Катамадзе отказалась от дальнейших выступлений в России

«Нино Катамадзе принимает свои решения. Но я её не осуждаю и вас прошу — не осуждайте, потому что она очень талантливый человек», — приводит «Вечерняя Москва» слова исполнителя.

При этом Павлиашвили заявил, что сам бы так не поступил, выразив надежду, что со временем Катамадзе снова приедет на гастроли в Россию. По словам певца, в Грузии нет плохого отношения к России, а для того чтобы узнать реальное положение дел, нужно приехать в Тбилиси, а не делать выводы из Москвы. Он отметил, что эмоции в данном случае — не очень хорошо.

Также в сюжете: Соловьев не уверен в способности Катамадзе «наказать Россию»

Вахтанг Кикабидзе поддержал певицу Катамадзе после отказа выступать в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня грузинская певица Нино Катамадзе на фоне акций протеста в Тбилиси и антироссийского скандала заявила на своей странице в соцсети, что больше не будет выступать в России. Кроме того, она извинилась за свое последнее выступление в РФ. Речь идёт о фестивале «Усадьба Jazz» в Москве, на котором Катамадзе спела 22 июня. Позднее соответствующая запись в Facebook певицы исчезла.

Российский телеведущий Владимир Соловьев не видит у грузинской певицы Нино Катамадзе рычагов, способных повлиять на российско-грузинские отношения, и потому не видит смысла в её громких заявлениях. А вот грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе, напротив, полностью поддержал решение Катамадзе отказаться от выступлений в Российской Федерации.