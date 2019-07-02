Вашингтон, 2 июля, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в Афганистане останутся разведподразделения армии США. Об этом он сообщил в интервью Такеру Карлсону, обозревателю телеканала Fох News.

Афганский пейзаж

По словам главы государства, разведка в Афганистане нужна для наблюдения. Он также заявил о намерении снизить там военный контингент США.

«Я бы оставил, и мы оставим очень сильную разведку, гораздо больше, чем можно было бы подумать. Это очень важно», — подчеркнул американский лидер.

По информации, которую сенаторы Рэнд Пол и Том Юдалл озвучили в марте этого года, следует, что США потратили $2 трлн на войну в Афганистане. Кроме того, в этом военном конфликте погибли 2300 военнослужащих Соединённых Штатов.

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